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Понедельник, 12 июля, 2021
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Куда стоит поехать в автомобильное путешествие в России?

Елена Лобанова
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Многие туристы в последнее время отдают предпочтение путешествиям на автомобиле. Такой выбор связан пандемией коронавируса, пишет Лента.ру.

Есть много мест, которые можно посетить путешествуя только на автомобиле. Например, Холмский перевал. Он находится на юге Сахалина и представляет собой серпантин почти в 50 километров. 

Также необычно выглядит дорога на Ай-Петри. Она пролегает по Южному побережью Крыма и ведет к прекрасному виду на самый высокий водопад полуострова.

Не менее захватывающие пейзажи можно увидеть путешествуя по дорогам из Волгограда в Элисту, из села Лидога в порт Ванино и из села Гуниб в Чох.

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