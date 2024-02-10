Останавливать автомобили на дорогах России по закону могут не только сотрудники МВД, но и представители других федеральных служб. Кто и в каких случаях может это сделать, объяснила «Парламентская газета».

Тормозить транспортные средства могут сотрудники Федеральной службы безопасности. В соответствии со статьёй о применении оружия федерального закона о ФСБ, сотрудники этой службы могут останавливать ТС путём стрельбы на повреждение из табельного оружия.



— Военнослужащие органов Федеральной службы безопасности также имеют право применять оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования военнослужащих органов Федеральной службы безопасности об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, — гласит закон.

Сотрудники таможенной службы также могут останавливать автомобили на дорогах. Правда, делать это они обязаны в зонах своей юрисдикции, то есть в зонах таможенного контроля, которые проходят вдоль государственной границы РФ. Исключение есть для фур и большегрузов. Их служащие ФТС могут проверять в местах, обозначенных специальным дорожным знаком «Пункт таможенного контроля».

Ещё одна категория служащих, которым закон не запрещает останавливать автомобили, — Ространснадзор. Сотрудники этого ведомства, согласно приказу Минтранса № 119, могут тормозить любые транспортные средства на любых дорогах для весового и габаритного контроля.

Вместе с тем останавливать автомобили на дорогах запрещено сотрудникам ФССП и Росприроднадзора. Поэтому рейды на дорогах сотрудники этих служб проводят исключительно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые наделены такими полномочиями. Однако инспектор Росприроднадзора, к примеру, во время рейдов по браконьерам вправе осмотреть уже остановленный автомобиль. И неважно, ехал он до этого по трассе или был припаркован где-нибудь у обочины. Соответствующая норма закреплена в статье 43.3 закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».