Останавливать автомобили на дорогах России по закону могут не только сотрудники МВД, но и представители других федеральных служб. Кто и в каких случаях может это сделать, объяснила «Парламентская газета».
Тормозить транспортные средства могут сотрудники Федеральной службы безопасности. В соответствии со статьёй о применении оружия федерального закона о ФСБ, сотрудники этой службы могут останавливать ТС путём стрельбы на повреждение из табельного оружия.
Сотрудники таможенной службы также могут останавливать автомобили на дорогах. Правда, делать это они обязаны в зонах своей юрисдикции, то есть в зонах таможенного контроля, которые проходят вдоль государственной границы РФ. Исключение есть для фур и большегрузов. Их служащие ФТС могут проверять в местах, обозначенных специальным дорожным знаком «Пункт таможенного контроля».
Ещё одна категория служащих, которым закон не запрещает останавливать автомобили, — Ространснадзор. Сотрудники этого ведомства, согласно приказу Минтранса № 119, могут тормозить любые транспортные средства на любых дорогах для весового и габаритного контроля.
Вместе с тем останавливать автомобили на дорогах запрещено сотрудникам ФССП и Росприроднадзора. Поэтому рейды на дорогах сотрудники этих служб проводят исключительно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые наделены такими полномочиями. Однако инспектор Росприроднадзора, к примеру, во время рейдов по браконьерам вправе осмотреть уже остановленный автомобиль. И неважно, ехал он до этого по трассе или был припаркован где-нибудь у обочины. Соответствующая норма закреплена в статье 43.3 закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».