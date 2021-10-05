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Вторник, 5 октября, 2021
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Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

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Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

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В День учителя 7info рассказывает, кто из рязанских чиновников имеет педагогическое образование и вёл преподавательскую деятельность.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

Глава региона получил первое образование по специальности «учитель истории» в Калужском государственном педагогическом университете. Вуз Любимов закончил с отличием, там же остался трудиться после учёбы. Кстати, в семье Любимовых педагогом также является мама губернатора — Валентина Алексеевна. Она работала в калужском городском училище №36.

Мэр Рязани Елена Сорокина

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

Трудовая деятельность Елены Сорокиной неразрывно связана с рязанским лицеем №52. Туда будущая глава администрации Рязани пришла в 1992 году, сразу после окончания Рязанского госуниверситета. Сорокина занимала в учебном заведении различные должности — от учителя русского и литературы до замдиректора по учебной работе. А ещё Елена Борисовна участвовала в конкурсе «Учитель года» в 2003 году. В региональном этапе состязания она заняла 1 место.

Заместитель мэра Рязани Надежда Штевнина

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

В 2020 году заместитель мэра Рязани Надежда Штевнина окончила Рязанский госуниверситет по специальности «учитель английского и немецкого языков», два года вела преподавательскую деятельность в своей альма-матер.

Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

В 1984 году Ольга Щетинкина с отличием закончила педагогический университет и получила квалификацию «учитель физики и математики средней школы». 20 лет работала учителем физики, заместителем директора по научно-методической работе физико-математического отделения, заместителем директора по учебной работе средней школы №3 города Рязани. Руководила практикой студентов, активно занималась научной работой. Автор более 20 печатных работ по вопросам педагогики и методики преподавания в школе.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

Министр культуры Рязанской области Виталий Попов — тоже в числе педагогов. Он получил среднее и высшее музыкальное педагогическое образование по направлению «фортепиано». Квалификацию «педагог высшей школы» по специальности «фортепиано» получил в аспирантуре. Педагогическую деятельность вёл в рязанском музучилище до 2007 года.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

Свою трудовую деятельность Владислав Фролов начал в 1999 году в рязанской школе №66. Там он преподавал физическую культуру.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков

В 2004 году Дмитрий окончил с отличием Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по специальности «учитель истории и английского языка». В 2003 году прошел курсы дополнительного образования по специальностям «учитель археологии», «учитель регионологии». В 2007 году окончил аспирантуру на кафедре педагогики и педагогических технологий РГУ имени С.А. Есенина. Кандидат педагогических наук.

Кстати, педагогическое образование и у его родного брата Дениса. Ранее он занимал должность заместителя министра соцзащиты населения региона. Сейчас работает в Москве. В 2004 году Денис окончил с отличием Рязанский государственный педагогический университет имени С.А. Есенина, факультет истории и международных отношений, квалификация по образованию: учитель истории и английского языка. В 2007 году окончил аспирантуру Рязанского государственного педагогического университета имени С.А. Есенина.

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

Начальник управления образования администрации Рязани Дмитрий Филиппов

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

Ещё один педагог в рядах чиновников рязанской мэрии — Дмитрий Филиппов. Трудовой путь он начал в Тырновской школе в должности учителя истории и обществознания. На должность начальника управления перешёл с поста директора рязанской школы №49.

Председатель контрольно-счётной палаты Рязани Сергей Филимонов

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

Бывший вице-губернатор Рязанской области, а ныне руководитель контрольно-счётной палаты Рязани Сергей Филимонов тоже имеет педагогическое образование. В 1995 году он окончил факультет истории Рязанского государственного педагогического университета имени С.А. Есенина по специальности «Учитель истории».

Экс-председатель Рязанской Гордумы, ректор РИРО Андрей Кашаев

Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

Ещё один известный рязанский чиновник Андрей Кашаев по образованию педагог. Он занимал различные должности в администрации, был несколько лет председателем Гордумы. А до этого активно преподавал. Отметим следующие страницы в его трудовой биографии:

В 1994-1995 гг. – преподаватель факультативного курса МОУ «Школы-лицея № 52» города Рязани;

С 1995 по 2003 гг. – учитель английского языка, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» города Рязани.

В 2000-2001 гг. – заместитель директора по учебной работе «Средней общеобразовательной школы № 46» города Рязани.

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