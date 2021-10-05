Кто из рязанских чиновников по профессии педагог?

В День учителя 7info рассказывает, кто из рязанских чиновников имеет педагогическое образование и вёл преподавательскую деятельность.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов

Глава региона получил первое образование по специальности «учитель истории» в Калужском государственном педагогическом университете. Вуз Любимов закончил с отличием, там же остался трудиться после учёбы. Кстати, в семье Любимовых педагогом также является мама губернатора — Валентина Алексеевна. Она работала в калужском городском училище №36.

Мэр Рязани Елена Сорокина

Трудовая деятельность Елены Сорокиной неразрывно связана с рязанским лицеем №52. Туда будущая глава администрации Рязани пришла в 1992 году, сразу после окончания Рязанского госуниверситета. Сорокина занимала в учебном заведении различные должности — от учителя русского и литературы до замдиректора по учебной работе. А ещё Елена Борисовна участвовала в конкурсе «Учитель года» в 2003 году. В региональном этапе состязания она заняла 1 место.

Заместитель мэра Рязани Надежда Штевнина

В 2020 году заместитель мэра Рязани Надежда Штевнина окончила Рязанский госуниверситет по специальности «учитель английского и немецкого языков», два года вела преподавательскую деятельность в своей альма-матер.

Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина

В 1984 году Ольга Щетинкина с отличием закончила педагогический университет и получила квалификацию «учитель физики и математики средней школы». 20 лет работала учителем физики, заместителем директора по научно-методической работе физико-математического отделения, заместителем директора по учебной работе средней школы №3 города Рязани. Руководила практикой студентов, активно занималась научной работой. Автор более 20 печатных работ по вопросам педагогики и методики преподавания в школе.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов

Министр культуры Рязанской области Виталий Попов — тоже в числе педагогов. Он получил среднее и высшее музыкальное педагогическое образование по направлению «фортепиано». Квалификацию «педагог высшей школы» по специальности «фортепиано» получил в аспирантуре. Педагогическую деятельность вёл в рязанском музучилище до 2007 года.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов

Свою трудовую деятельность Владислав Фролов начал в 1999 году в рязанской школе №66. Там он преподавал физическую культуру.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков

В 2004 году Дмитрий окончил с отличием Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по специальности «учитель истории и английского языка». В 2003 году прошел курсы дополнительного образования по специальностям «учитель археологии», «учитель регионологии». В 2007 году окончил аспирантуру на кафедре педагогики и педагогических технологий РГУ имени С.А. Есенина. Кандидат педагогических наук.

Кстати, педагогическое образование и у его родного брата Дениса. Ранее он занимал должность заместителя министра соцзащиты населения региона. Сейчас работает в Москве. В 2004 году Денис окончил с отличием Рязанский государственный педагогический университет имени С.А. Есенина, факультет истории и международных отношений, квалификация по образованию: учитель истории и английского языка. В 2007 году окончил аспирантуру Рязанского государственного педагогического университета имени С.А. Есенина.

Начальник управления образования администрации Рязани Дмитрий Филиппов

Ещё один педагог в рядах чиновников рязанской мэрии — Дмитрий Филиппов. Трудовой путь он начал в Тырновской школе в должности учителя истории и обществознания. На должность начальника управления перешёл с поста директора рязанской школы №49.

Председатель контрольно-счётной палаты Рязани Сергей Филимонов

Бывший вице-губернатор Рязанской области, а ныне руководитель контрольно-счётной палаты Рязани Сергей Филимонов тоже имеет педагогическое образование. В 1995 году он окончил факультет истории Рязанского государственного педагогического университета имени С.А. Есенина по специальности «Учитель истории».

Экс-председатель Рязанской Гордумы, ректор РИРО Андрей Кашаев

Ещё один известный рязанский чиновник Андрей Кашаев по образованию педагог. Он занимал различные должности в администрации, был несколько лет председателем Гордумы. А до этого активно преподавал. Отметим следующие страницы в его трудовой биографии:

В 1994-1995 гг. – преподаватель факультативного курса МОУ «Школы-лицея № 52» города Рязани;

С 1995 по 2003 гг. – учитель английского языка, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» города Рязани.

В 2000-2001 гг. – заместитель директора по учебной работе «Средней общеобразовательной школы № 46» города Рязани.