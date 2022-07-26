Кто чаще разбивает авто полностью? Рэнкинг страховщиков

Рязанки вошли в топ-10 по «тотальной» аварийности в первом полугодии 2022 года.

Рэнкинг составили эксперты страховой компании «Согласие». Среди клиенток, которые оформили КАСКО, чаще всего полностью разбивали машины жительницы Челябинска. Среди мужчин разбивали авто в «тоталь» водители Республики Коми.

В тройке лидеров среди женщин – автоледи из Владимирской и Орловской областей, а среди мужчин – водители из Башкортостана и Ставропольского края.

Женский рэнкинг регионов «тотальной» аварийности выглядит так:

1. Челябинская область – 1,31%

2. Владимирская область – 1,14%

3. Орловская область – 0,85%

4. Калининградская область – 0,84%

5. ХМАО – Югра – 0,81%

6. Рязанская область – 0,59%

7. Ставропольский край – 0,57%

8. Свердловская область – 0,53%

9. Нижегородская область – 0,52%

10. Краснодарский край – 0,49%.

Крупнейшие размеры убытка в этом рэнкинге в Краснодарском крае – 1,76 млн рублей.

Мужской топ-10 регионов:

1. Республика Коми – 1,00%

2. Башкортостан – 0,72%

3. Ставропольский край – 0,59%

4. ХМАО – Югра – 0,58%

5. Новосибирская область – 0,56%

6. Тюменская область – 0,54%

7. Тамбовская область – 0,54%

8. Липецкая область – 0,48%

9. Ленинградская область – 0,48%

10.Владимирская область – 0,48%.

В данном рэнкинге самый крупный средний размер убытка в Тамбовской области – 1,22 млн рублей.