Кто чаще разбивает авто полностью? Рэнкинг страховщиков

Рязанки вошли в топ-10 по «тотальной» аварийности в первом полугодии 2022 года.
Рэнкинг составили эксперты страховой компании «Согласие». Среди клиенток, которые оформили КАСКО, чаще всего полностью разбивали машины жительницы Челябинска. Среди мужчин разбивали авто в «тоталь» водители Республики Коми.
В тройке лидеров среди женщин – автоледи из Владимирской и Орловской областей, а среди мужчин – водители из Башкортостана и Ставропольского края.
Женский рэнкинг регионов «тотальной» аварийности выглядит так:
1. Челябинская область – 1,31%
2. Владимирская область – 1,14%
3. Орловская область – 0,85%
4. Калининградская область – 0,84%
5. ХМАО – Югра – 0,81%
6. Рязанская область – 0,59%
7. Ставропольский край – 0,57%
8. Свердловская область – 0,53%
9. Нижегородская область – 0,52%
10. Краснодарский край – 0,49%.
Крупнейшие размеры убытка в этом рэнкинге в Краснодарском крае – 1,76 млн рублей.
Мужской топ-10 регионов:
1. Республика Коми – 1,00%
2. Башкортостан – 0,72%
3. Ставропольский край – 0,59%
4. ХМАО – Югра – 0,58%
5. Новосибирская область – 0,56%
6. Тюменская область – 0,54%
7. Тамбовская область – 0,54%
8. Липецкая область – 0,48%
9. Ленинградская область – 0,48%
10.Владимирская область – 0,48%.
В данном рэнкинге самый крупный средний размер убытка в Тамбовской области – 1,22 млн рублей.