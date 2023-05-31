КСП внесла представление и. о. мэра Рязани Виталию Артёмову

Контрольно-счётная палата Рязанской области внесла предоставление исполняющему обязанности мэра Рязани Виталию Артёмову. Об этом сообщили в надзорном органе.

Представление внесено в итоге завершившейся проверки расходования средств на благоустройство Лыбедского бульвара. Финансирование из областного бюджета на эти цели выделяли в 2022 году.

Также контрольно-счётной палатой было направлено письмо в антикоррупционный комитет Рязанской области и в прокуратуру из-за установленных фактов незаконного использования бюджетных средств.