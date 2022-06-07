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Вторник, 7 июня, 2022

Крысы помогут спасателям при землетрясениях

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Татьяна Проводина

Крысы помогут спасателям при землетрясениях

Отряд из семи животных подготовили в Шотландии. Грызуны прошли двухнедельное обучение на площадках, имитирующих завалы. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Newsweek.

На тренировках каждую крысу снабдили маленьким рюкзачком с микрофоном, видеокамерой и GPS-трекером. Об этом рассказала доктор Донна Кин. Основной задачей было научить животных возвращаться на базу по специальному сигналу.

Семь грызунов задействуют в эпицентрах землетрясений. Им предстоит пробираться в самые сложные завалы для установления связи, – сообщает журнал. Уточняется, что пострадавшие смогут общаться со спасателями через аппаратуру, которую принесут животные.

Отряд отправится в сейсмоопасный регион Турции вместе с поисково-спасательной командой GAE, – пишет Newsweek.

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