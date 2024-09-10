Вторник, 10 сентября, 2024

Крупный пожар под Рязанью потушен, очевидцы опубликовали видео

Автор: Алексей Самохин

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Появилось видео, снятое на месте крупного пожара в Рязанском районе. Запись опубликовал телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, жилой дом на улице Советской в посёлке Поляны загорелся 9 сентября в 19:40. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров, возникла угроза соседним строениям.

На месте происшествия работали 5 автоцистерн МЧС, 21 сотрудник ведомства.

В 20:22 возгорание локализовано, в 21:13 объявлена ликвидация пожара.

Информация о пострадавших не поступала.

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