Крупные инвестпроекты в Рязанской области смогут арендовать участки земли за один рубль

В 2023 году для крупных инвестиционных проектов в Рязанской области сохраняется возможность без торгов арендовать земельные участки за один рубль. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Минимальный объём инвестиций — 100 млн рублей. Льготные условия действуют в первый год аренды.

За 2022 год по этому проекту выделено свыше тысячи гектаров на создание инвестпроектов в сельском хозяйстве и промышленности. Павел Малков заявил о намерении и далее идти бизнесу навстречу.