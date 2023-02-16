Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Крупные инвестпроекты в Рязанской области смогут арендовать участки земли за один рубль

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Фото из Телеграм канала Павла Малкова

В 2023 году для крупных инвестиционных проектов в Рязанской области сохраняется возможность без торгов арендовать земельные участки за один рубль. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Минимальный объём инвестиций — 100 млн рублей. Льготные условия действуют в первый год аренды.

За 2022 год по этому проекту выделено свыше тысячи гектаров на создание инвестпроектов в сельском хозяйстве и промышленности. Павел Малков заявил о намерении и далее идти бизнесу навстречу.

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