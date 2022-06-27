Крупнейший зуб древней акулы нашли в Шацком районе

Учёные из РГУ имени Есенина обнаружили крупный зуб птиходуса при раскопках в карьере села Малый Пролом. Об этом сообщает портал Рязанская область ВКонтакте.

Сергей Солонин и Алексей Водорезов проводили раскопки там и ранее. До сих пор учёным удавалось найти зубы размером не более 1-3 сантиметров. Ширина новой находки составляет примерно 5 сантиметров.

Птиходус — это древняя хрящевая рыба, имеющая внешнее сходство с огромной акулой с плоскими зубами. Предполагается, что хищник жил в Меловом периоде, его рацион составляли панцирные моллюски.

Участниками экспедиции также стали студенты РГУ и волонтёры-палеонтологи из Шацкой средней школы. В июле экспедиции продолжатся.