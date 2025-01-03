«Кровавая каша»: в Сети обсуждают прогноз Жириновского на 2025 год

В одном из своих выступлений в 2015 году Владимир Жириновский сделал ряд прогнозов на 2025 год, касающихся геополитической ситуации как на Ближнем Востоке, так и на постсоветском пространстве. Прогноз лидера ЛДПР, который прозвучал на просторах отечественного ТВ, обсуждают пользователи Сети.

В своём выступлении Владимир Жириновский не могу не уделить внимание Украине, в отношениях с которой уже тогда стало появляться множество противоречий:

– На десять частей вы не будете делиться. Значит просто крушение страны, – заявлял Жириновский.

Отдельное внимание политик уделил конфликту между Израилем и Ираном. Он предсказал эскалацию, которая начнётся не без вмешательства США. Для описания ситуации Жириновский выбрал образ передвижения американских кораблей к иранским берегам. По его мнению, происходящие на Ближнем Востоке события приведут к массивному потоку беженцев из арабских стран на север. Как итог – России придётся закрыть свои границы.

Лидер ЛДПР предрёк также значительные потрясения на Кавказе:

– Там начнётся кровавая каша. Рухнет Азербайджан, Армения, Грузия, – заявлял Жириновский, связывая эти события с ирано-израильским конфликтом.

Важно отметить, что эти предсказания были сделаны задолго до актуальных событий. Прогнозы Жириновского часто были яркими и эмоциональными, дополняли его одиозный образ, которым политик полюбился и запомнился россиянам. Но вместе с тем нельзя не отметить, что прогнозы лидера ЛДПР, которыми он поделился с нами при жизни, в настоящий момент становятся крайне актуальными и зачастую подкрепляются реальными событиями.

И всё же обратим внимание: прогнозы Жириновского следует рассматривать как его личную точку зрения на возможные будущие события, основанную на его политическом опыте и наблюдениях, а не как безусловно точное предсказание. Они не должны интерпретироваться как неизбежность предвиденных событий.