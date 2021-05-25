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Вторник, 25 мая, 2021
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Кристина Орбакайте выпустила новый сингл с одноименным названием

7info7
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Сегодня актриса и певица Кристина  Орбакайте отмечает день рождения. Сценический путь дочери известной Аллы Пугачёвой был тернист. Кристину долго упрекали в отсутствии таланта, однако, она упорным трудом доказала, что достойна стоять на одной сцене со знаменитой мамой.

Сегодня она  Звезда, которая прошла актёрский путь от «Чучела» — роли в легендарной одноимённой картине  Ролана Быкова до  Екатерины II  в «Гардемаринах вперёд».

Кроме того, Кристина сегодня является успешной певицей, концерты которой проходят с аншлагами и многодетной мамой.

В день своего рождения она выпустила клип с говорящим названием – «Я — Кристина Орбакайте».

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