12.8 C
Рязань
Среда, 14 апреля, 2021
На главнуюВ этот день
В этот деньНовости мираОбщество

Кристина Асмус отмечает 33-й День рождения

Елена Лобанова
- Advertisement -

Известная актриса и телеведущая Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в Королеве Московской области.

В юности Асмус долгое время занималась спортивной гимнастикой. Полученные там навыки даже помогли девушке в кино. После того, как в детстве она посмотрела сериал «Дикий ангел», то решила стать актрисой. После школы поступила в МХАТ, но что-то не сложилось, и в 2008 году Асмус уже училась в Театральном училище имени Щепкина.

Актриса дебютировала с ролью Вари Черноус в сериале «Интерны». Первая же роль принесла Асмус небывалую популярность. С 2012 года женщина является актрисой Московского театра имени Ермоловой.

В 2013 году женщина вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. У них появилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году пара объявила о разводе.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]