Кристина Асмус отмечает 33-й День рождения

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Известная актриса и телеведущая Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в Королеве Московской области.

В юности Асмус долгое время занималась спортивной гимнастикой. Полученные там навыки даже помогли девушке в кино. После того, как в детстве она посмотрела сериал «Дикий ангел», то решила стать актрисой. После школы поступила в МХАТ, но что-то не сложилось, и в 2008 году Асмус уже училась в Театральном училище имени Щепкина.

Актриса дебютировала с ролью Вари Черноус в сериале «Интерны». Первая же роль принесла Асмус небывалую популярность. С 2012 года женщина является актрисой Московского театра имени Ермоловой.

В 2013 году женщина вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. У них появилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году пара объявила о разводе.