«Кричали и плакали»: волгоградцы рассказали о взрыве на заводе

Жители Волгограда рассказали, что испытали в момент взрыва на заводе Красноармейском районе, пишет V1.RU.

Во время случившегося на предприятии находились десятки человек. Один из очевидцев пояснил, что выполнял повседневные задачи.

«Я буквально ненадолго отошел, а когда возвращался, прогремел взрыв. У меня, кажется, даже коленные чашечки затряслись, а потом люди побежали, закричали, кто-то плакал», – отметил волгоградец.

Горожане уточнили, что после случившегося все сотрудники завода вышли на улицу. Их опросили в качестве свидетелей по делу о взрыве. Проводится доследственная проверка. Как сообщают очевидцы, на месте ЧП очень много дыма.

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