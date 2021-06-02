Кредитный портфель ВТБ в Рязанской области превысил 48 млрд рублей

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Банк ВТБ в Рязанской области по итогам первых трех месяцев 2021 года нарастил кредитный портфель физических и юридических лиц до 48,8 млрд рублей. Совокупный ресурсный портфель на 1 апреля вырос на 7%, до 27,6 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2021 года розничный кредитный портфель подразделения составил 20,3 млрд рублей (+3% с начала года). Портфель ипотеки достиг 11,7 млрд рублей, увеличившись за 3 месяца на 2%. Кредиты наличными выросли на 5%, до 7 млрд рублей, ещё 1 млрд – автокредиты. Всего за квартал ВТБ предоставил жителям региона 2,4 тыс. кредитов на сумму 2,3 млрд рублей (+17% к аналогичному показателю 2020 года), из которых более 1,5 тыс. штук – кредиты наличными (1,1 млрд рублей, +54%). На покупку жилья банк одобрил 540 займов на 1 млрд. Объем выдач автокредитов вырос почти на 27%, до 180 млн.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 апреля достиг 19,8 млрд рублей, прирост за 3 месяца составил 4%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на 11%, до 7,2 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату зафиксирован на уровне 28,5 млрд рублей. Из этой суммы объем финансирования среднего и малого бизнеса региона составил 14,2 млрд рублей (+13% рост кредитного портфеля по СМБ за квартал). В 2021 году рязанский ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ. В наибольшей степени объем льготного портфеля формируют «Программа 1764» Минэкономразвития (1,9 млрд рублей, +36% за квартал) и «Программа 1528» Минсельхоза (758 млн рублей).

Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 7,8 млрд рублей (+18% за квартал), из которых основная часть – средства компаний сегмента СМБ (7 млрд рублей, +17%). Документарный портфель (гарантии и аккредитивы) на отчетную дату составил 4,1 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова отметила:

Первый квартал отмечен стабильным ростом как розничного, так и корпоративного бизнеса – и население, и предприниматели региона демонстрируют устойчивый спрос во всех сегментах. ВТБ в Рязани за первый квартал нарастил продажи по ключевым направлениям деятельности. Позитивная динамика обусловлена, в том числе, действующими программами льготного кредитования, по которым ВТБ продолжает выдавать денежные средства. Ключевым направлением нашего развития в 2021 году станет дальнейшая цифровизация, а также наращивание клиентской базы, расширение продуктовой линейки, улучшение качества сервиса и надежности систем.