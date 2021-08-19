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Четверг, 19 августа, 2021
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Кредитный портфель ВТБ в Рязанской области достиг 53 млрд рублей

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Кредитный портфель ВТБ в Рязанской области достиг 53 млрд рублей
Изображение Павел К. с сайта Pixabay
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Банк ВТБ в Рязанской области по итогам первого полугодия 2021 года увеличил кредитный портфель физических и юридических лиц на 9%, до 53 млрд рублей. Совокупный ресурсный портфель на 1 июля вырос на 12%, до 28,8 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2021 года розничный кредитный портфель подразделения составил 21,7 млрд рублей (+10% с начала года). Портфель ипотеки достиг 12,5 млрд рублей, увеличившись за 6 месяцев на 9%. Кредиты наличными выросли на 14%, до 7,6 млрд рублей, автокредиты – на 4%, до 1,1 млрд.

За полугодие ВТБ предоставил жителям региона 5,5 тысяч кредитов на сумму 5,5 млрд рублей (+48% к аналогичному показателю 2020 года). На покупку жилья банк одобрил 1,3 тыс. займов на 2,6 млрд рублей (+22%). Объем выдач кредитов наличными вырос двукратно и составил 2,5 млрд рублей, автокредитов – на 46%, до 400 млн.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 20,8 млрд рублей, прирост за шесть месяцев составил 9%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на четверть, до 8,2 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату достиг 31,3 млрд рублей (+8% за полгода). Средства, предоставленные среднему и малому бизнесу, выросли за полугодие на 68%, до 21,2 млрд рублей. Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 8 млрд рублей (+20%), из которых основная часть –  средства компаний сегмента СМБ (6,9 млрд, +16% за полугодие). Средства клиентов крупного бизнеса выросли на 59%, до 1,1 млрд.

Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова отметила:

По итогам первого полугодия ВТБ остается одним из лидеров рынка. Мы существенно нарастили объемы корпоративного кредитования в сегменте СМБ, а в рознице поставили рекорд продаж кредитов наличными, увеличили объемы выдач ипотеки и автокредитов. Что касается портфеля привлеченных средств, ВТБ активно развивает линейку сберегательных и инвестиционных инструментов, и клиенты перераспределяют финансы между ними, управляя доходностью своих сбережений. До конца года основными приоритетами в нашей работе остается цифровизация, благодаря которой совершать банковские операции становится всё быстрее и проще, а также дальнейшее повышение качества обслуживания и персонализация продуктов.

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