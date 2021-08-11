Кредитный портфель банка «Открытие» в Рязанской области увеличился на 27%

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По итогам первого полугодия 2021 года кредитный портфель банка «Открытие» в Рязанской области достиг 2,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 27%. Портфель привлеченных средств достиг 3,2 млрд рублей. Драйверами развития регионального банковского бизнеса стали ипотека, кредиты наличными и кредитные продукты для предпринимателей.

Банк в регионе выдал ипотечных кредитов на сумму более 514 млн рублей, что в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Особой популярностью у жителей Рязанской области пользовались ипотечные программы: «Квартира», «Новостройка» и «Рефинансирование».

За первое полугодие банк выдал четверть млрд рублей предпринимателям региона, что на 51% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Бизнесмены выбирали кредитные продукты для финансирования текущей деятельности.

Кредитные карты и потребительские кредиты также продемонстрировали рост. В первом полугодии банк в регионе выдал более 278 млн рублей потребительских кредитов, что на 67% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Чаще всего клиенты берут кредит на личные цели, рефинансирование кредитов других банков и приобретение имущества. Более 447 жителей стали обладателями кредитных карт, в том числе виртуальных.

По итогам полугодия нам удалось нарастить практически все свои бизнес-показатели. Во многом благодаря доверию наших клиентов. Мы оперативно старались реагировать на все внешние вызовы и предлагать продукты и условия, которые были актуальны клиентам в различных жизненных обстоятельствах. Уверен, что во втором полугодии нам под силу не только укрепить свои позиции, но и кратно нарастить бизнес, — отметил Алексей Суздальницкий, управляющий банка «Открытие» в Рязани.