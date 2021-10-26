Кража двух телевизоров и аудиоколонки в рязанской квартире попала на видео

В Рязани кража двух телевизоров и аудиоколонки в квартире на улице Татарской попала на видео. Запись опубликовали в УМВД России по региону.

О преступлении сообщил 44-летний рязанец; из его квартиры, которую он сдаёт в аренду, пропала дорогая техника.

Правоохранители выяснили, что к краже причастен 32-летний местный житель, ранее 35 раз судимый за кражи и угоны. Он снимал квартиру вместе с подругой и в один из дней в ходе конфликта решил в отместку похитить телевизоры и аудиоколонку.

Добычу мужчина реализовал в Москве и Петербурге, добираясь до городов на попутках. Так он планировал затеряться, но полицейские смогли его задержать.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет колонии.