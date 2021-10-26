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Вторник, 26 октября, 2021
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Кража двух телевизоров и аудиоколонки в рязанской квартире попала на видео

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В Рязани кража двух телевизоров и аудиоколонки в квартире на улице Татарской попала на видео. Запись опубликовали в УМВД России по региону. 

О преступлении сообщил 44-летний рязанец; из его квартиры, которую он сдаёт в аренду, пропала дорогая техника. 

Правоохранители выяснили, что к краже причастен 32-летний местный житель, ранее 35 раз судимый за кражи и угоны. Он снимал квартиру вместе с подругой и в один из дней в ходе конфликта решил в отместку похитить телевизоры и аудиоколонку. 

Добычу мужчина реализовал в Москве и Петербурге, добираясь до городов на попутках. Так он планировал затеряться, но полицейские смогли его задержать. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет колонии.

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