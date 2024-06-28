Краснов потребовал ускорить выплаты участникам СВО

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил о недопустимости тянущейся бюрократии при выплатах страховки участникам специальной военной операции во время личного приема граждан в Хабаровске. Об этом пишет «Парламентская газета».

По его словам, главный военный прокурор обратит внимание на причины задержек, происходящих со стороны военных органов, и примет решительные меры.

«Мне поручено доложить лично, и я приму самые строгие меры в ближайшем будущем,» — заявляет Игорь Краснов.

Генеральный прокурор подчеркнул, что бюрократические хлопоты в сфере защиты прав участников спецопераций недопустимы.

Кроме того, он сообщил о своем распоряжении прокурору Хабаровского края провести проверку выполнения законодательства при предоставлении комплексной поддержки как гражданам, обратившимся на прием, так и другим участникам этой категории. Прокурор задался вопросом о причинах возникновения подобных проблем в регионе. Краснов также обещал разобраться с ситуациями, когда военнослужащим, получившим серьезные ранения в ходе спецоперации, не предоставляются положенные им реабилитационные технические средства.