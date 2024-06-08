Красноярец убил внучку и двухлетнюю правнучку

Правоохранители задержали 75-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в убийстве 29-летней внучки и двухлетней правнучки, сообщили в пресс-службе краевого СК.

Инцидент произошел в квартире дома по улице Щорса. По версии следствия, накануне пенсионер поругался с родственницей на бытовой почве. В разгар конфликта он взялся за нож.

«(Злоумышленник. – Прим. Ред.) нанес внучке множественные удары в область живота, и правнучке в область шеи», – говорится в публикации.

На телах обнаружили множественные повреждения. В момент убийства муж 29-летней женщины был на работе.

Подозреваемого допросили, решается вопрос о заключении его под стражу.