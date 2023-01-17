Вторник, 17 января, 2023
powder

Красноярцев возмутило безразличие воспитателей к плачущей девочке

На главнуюНовости мира

Жительница Красноярска пожаловалась на безразличие воспитателей детского сада к плачущей девочке, сообщил ТВК.

Женщина увидела ее с забором детского сада – около ребенка лежали варежки и ботинок. Педагоги стояли рядом, но не реагировали на плач девочки.

Красноярка просунула руки через забор и помогла девочке обуть ботинок и надеть варежки.

«У ребенка была ножка замерзшая, она долго плакала. Думаю, она подвихнула ногу, упала и оказалась в неудобной позе, не могла встать. У ребенка ручки замерзшие были», – пояснила она.

В управлении образования пояснили, что девочке во время прогулки дали не желтую, а красную лопатку, поэтому она закапризничала и села на снег. Речь идет о дочери сотрудника детского сада, мама претензий не имеет.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации