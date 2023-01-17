Жительница Красноярска пожаловалась на безразличие воспитателей детского сада к плачущей девочке, сообщил ТВК.

Женщина увидела ее с забором детского сада – около ребенка лежали варежки и ботинок. Педагоги стояли рядом, но не реагировали на плач девочки.

Красноярка просунула руки через забор и помогла девочке обуть ботинок и надеть варежки.

«У ребенка была ножка замерзшая, она долго плакала. Думаю, она подвихнула ногу, упала и оказалась в неудобной позе, не могла встать. У ребенка ручки замерзшие были», – пояснила она.

В управлении образования пояснили, что девочке во время прогулки дали не желтую, а красную лопатку, поэтому она закапризничала и села на снег. Речь идет о дочери сотрудника детского сада, мама претензий не имеет.