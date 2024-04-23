Красавица-хохлома представлена в Рязанском художественном музее

Сегодня в рубрике «День шедевра» – причудливая хохлома! Хохлому в Рязанском художественном музее невозможно не заметить. Изделия, расписанные в этом стиле, представлены в зале «Народные промыслы России».

История золотой хохломы началась в далёком XVII веке. Жители заволжских сёл привозили свои расписные изделия в крупное село Хохлома, где активно шла торговля. В качестве исходного материала мастера использовали высушенное дерево. Это и липа, и берёза, и осина.

Процесс производства хохломских поделок очень интересный: сначала мастера изготавливают достаточно грубые чурочки, затем обтёсывают их и на токарном станке придают будущему изделию нужную форму. А дальше начинается колдовство! Заготовки покрываются жидкой глиной, затем отправляются на просушку. Потом из покрывают олифой. Благодаря ей формы становятся гладкими и лёгкими. А дальше – оловянный порошок, который под воздействием температуры становится золотым.

После просушки изделия расписывают. Тогда и появляются невероятные стебли и ягоды, причудливые узоры, из которых рождаются необычные сюжеты.

Хохломская посуда – это украшение дома, яркий акцент стола. Хохломская роспись пользовалась особой популярностью всегда. Изделия мастеров попадали в разные города России, их возили в западную Европу, страны Азии. И сейчас популярность хохломы не стала меньше. Современные мастера бережно хранят производственные и художественные традиции и воплощают их в необычных произведениях.