«КП в Рязани»: Действия надзорных органов напоминают экологический аукцион

За экологические нарушения надзорные органы выбрали путь штрафовать, не погружаясь в суть проблемы, предприятия, которые официально предоставляют отчеты и добросовестно ведут производственную деятельность. Об этом пишет «КП в Рязани».

Издание напоминает, что суды различных инстанций признали незаконным предписание Росприроднадзора об устранении нарушений на рязанском нефтезаводе. Проверка, ставшая причиной выдачи предписания, прошла осенью 2021 года, кроме того, предприятие проверяли также после жалоб рязанцев в августе.

Сначала решение регионального управления Росприроднадзора признал незаконным Арбитражный суд Тульской области, затем, после подачи апелляции, и Арбитражный суд Центрального округа.

— Между тем, предметом указанного выше иска была сумма в 40 млн рублей, но аппетиты надзорников растут, и в новом деле речь идет уже о 420 млн рублей.

Осенью прошлого года в Арбитражный суд Рязанской области поступил иск от Приокского межрегионального управления Росприроднадзора к городским очистным сооружениями. По мнению руководства надзорного органа, именно столько очистные обязаны заплатить якобы за загрязнение Листвянки, — пишет КП.

Река Листвянка загрязнена медью, цинком, железом. Журналисты отмечают, что виноваты в этом не очистные сооружения, а предприятия Рязани, сбрасывающие промышленные стоки в городскую канализацию.

С этим согласен и председатель рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий.

Автор статьи считает, что судебные перспективы нового иска также предрешены. Открытым остаётся вопрос поиска виновника загрязнения реки.