«КП в Рязани»: Действия надзорных органов напоминают экологический аукцион

За экологические нарушения надзорные органы выбрали путь штрафовать, не погружаясь в суть проблемы, предприятия, которые официально предоставляют отчеты и добросовестно ведут производственную деятельность. Об этом пишет «КП в Рязани».
Издание напоминает, что суды различных инстанций признали незаконным предписание Росприроднадзора об устранении нарушений на рязанском нефтезаводе. Проверка, ставшая причиной выдачи предписания, прошла осенью 2021 года, кроме того, предприятие проверяли также после жалоб рязанцев в августе.
Сначала решение регионального управления Росприроднадзора признал незаконным Арбитражный суд Тульской области, затем, после подачи апелляции, и Арбитражный суд Центрального округа.
Река Листвянка загрязнена медью, цинком, железом. Журналисты отмечают, что виноваты в этом не очистные сооружения, а предприятия Рязани, сбрасывающие промышленные стоки в городскую канализацию.
С этим согласен и председатель рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий.
Автор статьи считает, что судебные перспективы нового иска также предрешены. Открытым остаётся вопрос поиска виновника загрязнения реки.
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