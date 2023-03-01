Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы встретят в Рязани 7 марта

В рязанском кафедральном соборе Рождества Христова 7 марта в 7:30 встретят ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает официальный сайт Рязанской епархии.

Святыня будет пребывать в главном городском храме до 11 марта. Каждый день перед ней будут проходить молебны в 12, 14 и 16 часов. Те, у кого нет возможности побывать в соборе в эти дни и подать записки о родных и близких, могут сделать это в специальном разделе на сайте.

Принесение ковчега пройдёт по молодёжной просветительской программе Синодального отдела по делам молодёжи «Духовная связь».

Пояс Пресвятой Богородицы – это одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. В 2011 году частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, куда ежедневно стекаются сотни паломников. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей.

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