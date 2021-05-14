Костромскому педофилу смягчили приговор после его слов

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Суд вынес приговор 25-летнему жителю Костромской области, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, пишет портал «Kostroma.Today».

Инцидент произошел в августе 2020 года в селе Кузнецово. Злоумышленник подошел к двум девочкам младше двенадцати лет и стал совершать перед ними развратные действия.

Малышки сильно испугались, убежали и поспешили рассказать обо всем взрослым. Вскоре молодого человека задержали. Он всем признался и помогал следствию.

В итоге суд учел эти смягчающие обстоятельства и осудил костромича на восемь лет колонии строгого режима.