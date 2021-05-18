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Костромского тренера по плаванию осудили из-за впавшего в кому ребенка

Никита Брыкин
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Димитровский суд вынес приговор 72-летнему тренеру по плаванию в Костроме, которая не уследила за ребенком, пишет портал «Kostroma.Today».

Инцидент произошел 2 сентября прошлого года в бассейне. Сообщается, что во время первого группового занятия по плаванию 11-летний мальчик ушел под воду и провел на дне пять минут.

На это обратили внимание другие дети. В итоге тренеры-мужчины вытащили ребенка и оказали ему первую помощь. Пострадавший сутки был в коме, врачам удалось спасти ему жизнь.

Женщина пояснила, что когда мальчик пошел ко дну, она объясняла другому ребенку правила плавания. Ее приговорили к ограничению свободы сроком на год.

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