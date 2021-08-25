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Среда, 25 августа, 2021
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Костромских общественников детская площадка на улице Ленина

Никита Брыкин
Костромских общественников детская площадка на улице Ленина

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Общественные деятели проверили детские и спортивные площадки в нескольких районах Костромской области, пишет k1news.

Сообщается, что участников проверки ужаснула игровая площадка во дворе дома 100Б по улице Ленина в Костроме. В частности, они обратили внимание на ржавые старые конструкции и заросли травы.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Инесса Гудас перечислила основные недочеты, которые встречались в ходе проверки: отсутствие элементов игровых конструкций; наличие элементов, требующих покраски; отсутствие резинового покрытия, ограждений и информационных щитов с паспортом площадки.

Главы муниципальных образований получат информацию об итогах рейдов для принятия соответствующих мер.

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