Костромских общественников детская площадка на улице Ленина

Общественные деятели проверили детские и спортивные площадки в нескольких районах Костромской области, пишет k1news.

Сообщается, что участников проверки ужаснула игровая площадка во дворе дома 100Б по улице Ленина в Костроме. В частности, они обратили внимание на ржавые старые конструкции и заросли травы.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Инесса Гудас перечислила основные недочеты, которые встречались в ходе проверки: отсутствие элементов игровых конструкций; наличие элементов, требующих покраски; отсутствие резинового покрытия, ограждений и информационных щитов с паспортом площадки.

Главы муниципальных образований получат информацию об итогах рейдов для принятия соответствующих мер.