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Пятница, 23 апреля, 2021
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Костромские водители лишились почти ста квартир за долги по штрафам

Никита Брыкин
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В прошлом году приставы взыскали с должников по штрафам в Костроме почти 46 миллионов рублей, пишет портал «Kostroma.Today».

В региональном УФССП рассказали, что 800 человек оказались злостными неплательщиками, которые специально не платят штрафы. Речь идет о костромичах, которые скрываются в других регионах.

Среди них немало мужчин до 35 лет, которые работают в такси. Накопив кучу штрафов, они уезжают подальше, однако их все равно находят.

Подчеркивается, что в прошлом году приставы арестовали 94 квартиры.

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