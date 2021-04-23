Костромские водители лишились почти ста квартир за долги по штрафам

В прошлом году приставы взыскали с должников по штрафам в Костроме почти 46 миллионов рублей, пишет портал «Kostroma.Today».
В региональном УФССП рассказали, что 800 человек оказались злостными неплательщиками, которые специально не платят штрафы. Речь идет о костромичах, которые скрываются в других регионах.
Среди них немало мужчин до 35 лет, которые работают в такси. Накопив кучу штрафов, они уезжают подальше, однако их все равно находят.
Подчеркивается, что в прошлом году приставы арестовали 94 квартиры.