Пятница, 17 февраля, 2023
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Костромские депутаты планируют устроить кулачный бой на арене цирка

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Костромской депутат Евгений Щепалов записал видеообращение из своего офиса, где вызвал коллегу Дмитрия Грибкова в цирк на кулачный бой, сообщил портал «Kostroma.Today».

Ранее автор инициативы вызвал оппонента на дуэль после того, как тот написал в соцсетях о его связях с помощником, осужденным за педофилию.

Щепалов пообещал освободить депутатское кресло, если детектор лжи подтвердит слова Грибкова. Однако некоторое время спустя он предложил парламентарию помериться силой.

Вырученные от продажи билетов на кулачный бой деньги депутат предложил отправить на поддержку участников специальной военной операции на Украине.

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