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Вторник, 28 сентября, 2021
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Костромичи жалуются на километровые очереди за бургерами

Никита Брыкин
Костромичи жалуются на километровые очереди за бургерами

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Житель Костромы пожаловался на огромные очереди, в которых вынуждены стоять любители фаст-фуда, пишет Kostroma.Today.

В частности, горожане толпятся возле входа в «Макдональдс» на площади Октябрьской.

«Нам сказали, что в «Макдональдс» теперь пускают только определенное число человек, а все остальные должны ждать на улице. Вот и ждем, толпимся», – рассказал костромич.

Подчеркивается, что такие же меры ввели в «Макдональдсе» рядом с торговым центром «Солнечный». Некоторые жители города усомнились в их эффективности.

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