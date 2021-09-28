Костромичи жалуются на километровые очереди за бургерами

Житель Костромы пожаловался на огромные очереди, в которых вынуждены стоять любители фаст-фуда, пишет Kostroma.Today.

В частности, горожане толпятся возле входа в «Макдональдс» на площади Октябрьской.

«Нам сказали, что в «Макдональдс» теперь пускают только определенное число человек, а все остальные должны ждать на улице. Вот и ждем, толпимся», – рассказал костромич.

Подчеркивается, что такие же меры ввели в «Макдональдсе» рядом с торговым центром «Солнечный». Некоторые жители города усомнились в их эффективности.