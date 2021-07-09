Костромичей удивило строительство новой школы на тысячу мест

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В поселке Караваево в Костромском районе построят новую школу на тысячу мест, что вызывало удивление у многих местных жителей, пишет портал «Kostroma.Today».

Сообщается, что учебное заведение сделают «под ключ». Работы должны начаться в 2023 году. Площадку под школу уже подобрали.

Накануне на месте будущей стройки побывал депутат Госдумы Алексей Ситников и заместитель губернатора Ольга Еремина.

Парламентарий отметил, что новая школа решит массу проблем, так как на сегодняшний день в Караваевской школе почти четыреста детей учится во вторую смену.