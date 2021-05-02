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Воскресенье, 2 мая, 2021
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Костромичей будут спасать от коронавируса у пожарной каланчи

Никита Брыкин
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В майские праздники в Костроме каждый день будут работать прививочные пункты, пишет портал «Kostroma.Today».

В областной администрации рассказали, что прививку от коронавируса сделают всем желающим.

«У жителей региона есть уникальная возможность сделать прививки без очередей и необходимости отпрашиваться с работы», — пояснили в ведомстве.

В частности, костромичи смогут вакцинироваться в выходные в мобильных комплексах, например, с 3 мая на площади Сусанинской у пожарной каланчи. Это будет доступно с 10 до 14 часов.

В воскресенье местным жителям предлагается такая возможность у ТЦ «Галерея.

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