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Вторник, 14 сентября, 2021
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Костромич пожаловался в полицию на проститутку-мошенницу

7info
Костромич пожаловался в полицию на проститутку-мошенницу
Изображение Bessi с сайта Pixabay

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21-летний житель Шарьи, приехав в Кострому, стал жертвой мошенников. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером молодой человек решил воспользоваться услугой проститутки. Найдя в интернете объявление, он договорился об интиме. Правда, девушка попросила перевести предоплату — 5 тысяч рублей. Парень отправил деньги, но получил ответ, что они не пришли. Тогда молодой человек повторил попытку. Затем потерпевший оплатил страховой взнос в размере все тех же 5 тысяч и наконец перевёл 2 тысячи на такси.

Утром, когда желанная девушка так и не появилась, молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Проводится проверка.

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