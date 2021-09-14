Костромич пожаловался в полицию на проститутку-мошенницу

21-летний житель Шарьи, приехав в Кострому, стал жертвой мошенников. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером молодой человек решил воспользоваться услугой проститутки. Найдя в интернете объявление, он договорился об интиме. Правда, девушка попросила перевести предоплату — 5 тысяч рублей. Парень отправил деньги, но получил ответ, что они не пришли. Тогда молодой человек повторил попытку. Затем потерпевший оплатил страховой взнос в размере все тех же 5 тысяч и наконец перевёл 2 тысячи на такси.

Утром, когда желанная девушка так и не появилась, молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Проводится проверка.