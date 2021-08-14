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Суббота, 14 августа, 2021
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Костромич обратился в суд из-за отстранения от работы без вакцинации

Никита Брыкин
Костромич обратился в суд из-за отстранения от работы без вакцинации
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Свердловский районный суд рассказал об обращении жителя Костромы, которого отстранили от работы из-за отказа от вакцинации, пишет k1news.

По словам истца, с мая прошлого года он работал в организации системы образования. Мужчина не предоставил медицинский отвод и ПЦР-тест.

В итоге в июле работодатель издал приказ об отстранении сотрудника. Он требует признать такое решение незаконным.

Костромич просит суд обязать ответчика допустить его до работы в соответствии с трудовым договором и без принудительного медицинского вмешательства, взыскать с него компенсацию за период, когда его лишили возможности трудиться.

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