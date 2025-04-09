Космонавты и звёзды станут участниками шоу «Секрет на миллион» 12 апреля

В субботу, 12 апреля, в День космонавтики, в студии шоу «Секрет на миллион» (16+) на телеканале НТВ соберутся необычные гости. Зрителей ждёт особый выпуск, посвящённый космосу, в котором примут участие легендарные космонавты, родственники героев космической эры и звёзды театра и кино.

Гостями программы станут Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Елена Серова — люди, не понаслышке знающие, что значит быть в открытом космосе. В студии они поделятся историями о жизни на орбите, о том, что едят космонавты, с какими опасностями сталкиваются в невесомости, и какие тайны космоса берегут, как зеницу ока.

Они откровенно расскажут о нештатных ситуациях, в которых приходилось рисковать жизнью, и о тонкостях, о которых мало кто догадывается на Земле.

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Среди приглашённых — знаменитые актрисы и деятели культуры.

Ольга Кабо, заслуженная артистка России, расскажет, как и зачем проходила космические испытания.

В студии появится платье героини Хари из фильма Андрея Тарковского «Солярис» — в честь Натальи Бондарчук, сыгравшей одну из самых загадочных ролей в истории советского кино.

Актриса Елена Проклова, телеведущая Ангелина Вовк, художник Никас Сафронов и певец Юрий Титов поделятся своими личными историями, связанными с темой космоса, и расскажут, отправились бы они в полёт, если бы представилась такая возможность.

В студию придут и родственники великих космонавтов. Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина, раскроет секрет, который всю жизнь хранила его жена. А дочь Алексея Леонова поделится, что именно отец тайно провозил с собой в космос.

«Секрет на миллион» — в субботу, 12 апреля, в 21:25 на НТВ.

Фото: НТВ