Коррупционные нарушения выявили в рязанской организации, контролирующей состояние воздуха

В Рязанской области проведены проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в учреждениях, осуществляющих государственное управление в сфере охраны атмосферного воздуха. Итоги проверок обнародовала межрайонная природоохранная прокуратура.

Установлено, что в ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области» работники предоставили неполные или недостоверные сведения о доходах и имуществе. В числе нарушителей – 11 человек.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранным прокурором руководителю учреждения внесено представление. Сотрудниоков центра привлекли к дисциплинародной ответственности.