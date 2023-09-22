В Рязани Корпорация развития приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ на улице Каширина. Работы проводятся по поручению губернатора Павла Малкова.
По словам зампреда правительства Артёма Никитина, реконструкция здания идёт по плану.
До начала благоустройства рабочие завершили прокладку инженерных коммуникаций и земляные работы.
Проект предусматривает создание рядом с корпусом РИНТЦ парковки, укладку газонов, обустройство тротуара. Завершить благоустройство планируется до середины октября.
Одновременно рабочие проводят отделку внутренних помещений технопарка, монтируют подвесной потолок. Внешние и кровельные работы — в завершающей стадии.