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Корпорация развития приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ

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В Рязани Корпорация развития приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ на улице Каширина. Работы проводятся по поручению губернатора Павла Малкова.

По словам зампреда правительства Артёма Никитина, реконструкция здания идёт по плану.

— На днях приступили к благоустройству прилегающей территории — около 3,5 тыс. кв. м. На этот вопрос особое внимание обратил губернатор Павел Малков и дал конкретные поручения, побывав этим летом на стройплощадке, — написал Никитин в телеграм-канале.

До начала благоустройства рабочие завершили прокладку инженерных коммуникаций и земляные работы.

Проект предусматривает создание рядом с корпусом РИНТЦ парковки, укладку газонов, обустройство тротуара. Завершить благоустройство планируется до середины октября.

Одновременно рабочие проводят отделку внутренних помещений технопарка, монтируют подвесной потолок. Внешние и кровельные работы — в завершающей стадии.

Корпорация развития приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ
Корпорация развития приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ
Корпорация развития приступила к благоустройству территории у нового технопарка РИНТЦ

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