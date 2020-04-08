Жители сёл Заокское и Коростово могут посещать магазины раз в три дня

С 8 апреля по поручению губернатора Николая Любимова в сёлах Заокское и Коротово Рязанского района действуют ограничительные меры. Здесь круглосуточно дежурят полиция, ГИБДД и медики, следящие за состоянием здоровья местных жителей.

На период действия ограничительных мер въезд и выезд транспорта в сёла запрещён. Исключение составляют лишь машины экстренных служб. Для машин, доставляющих товары в магазины, действуют спецпропуска.

Как сообщает опергруппа регионального правительства, в сёлах организованы посты дезинфекции для транспорта. Обрабатываются и общественные пространства.

– Наша задача – сохранить жизнь и здоровье каждого, поэтому мы просим жителей оставаться дома, – заявила Анна РОслякова.

Она отметила, что в сёлах работают магазины продуктов и товаров первой необходимости, но посещать их можно 1 раз в три дня.