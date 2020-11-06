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За последние сутки в Липецкой области от коронавируса вылечились 117 человек

Елена Лобанова

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 117 человек. Еще 93 — заразились. Об этом сообщает региональный оперштаб. 

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 8 645 случаев заболевания коронавирусом. 7 017 человек вылечились, 76 — скончались, а еще 1 552 находятся на лечении. 

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • Липецк — 39;
  • Елец — 2;
  • Грязинский район — 13;
  • Добринский район — 7;
  • Добровский район — 1;
  • Елецкий район — 5;
  • Задонский район — 3;
  • Лебедянский район — 1;
  • Липецкий район — 7;Тербунский район — 4;
  • Усманский район — 6;
  • Чаплыгинский район — 5.

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