За последние сутки в Липецкой области от коронавируса вылечились 117 человек

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 117 человек. Еще 93 — заразились. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 8 645 случаев заболевания коронавирусом. 7 017 человек вылечились, 76 — скончались, а еще 1 552 находятся на лечении.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 39;

Елец — 2;

Грязинский район — 13;

Добринский район — 7;

Добровский район — 1;

Елецкий район — 5;

Задонский район — 3;

Лебедянский район — 1;

Липецкий район — 7;Тербунский район — 4;

Усманский район — 6;

Чаплыгинский район — 5.