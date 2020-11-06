За последние сутки в Липецкой области от коронавируса вылечились 117 человек

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 117 человек. Еще 93 — заразились. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 8 645 случаев заболевания коронавирусом. 7 017 человек вылечились, 76 — скончались, а еще 1 552 находятся на лечении.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 39;
- Елец — 2;
- Грязинский район — 13;
- Добринский район — 7;
- Добровский район — 1;
- Елецкий район — 5;
- Задонский район — 3;
- Лебедянский район — 1;
- Липецкий район — 7;Тербунский район — 4;
- Усманский район — 6;
- Чаплыгинский район — 5.