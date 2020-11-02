За последние сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 82 человека, вылечились восемь

На момент 15:00 2 ноября в Липецкой области зафиксировали еще 82 случая заболевания коронавирусом. При этом за прошедшие сутки восемь человек завершили лечение. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего за время пандемии в области заболели 8 275 человек, из них 6 702 уже вылечились, а 72 умерли. Еще 1 501 пациент находится на лечении. В легкой форме болеют 995 человек. Все они лечатся дома под присмотром врача.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 46;
- Елец — 1;
- Воловский район — 1;
- Грязинский район — 8;
- Добровский район — 3;
- Елецкий район — 2;
- Задонский район — 1;
- Краснинский район — 2;
- Лебедянский район — 2;
- Липецкий район — 6;
- Тербунский район — 4;
- Хлевенский район — 2;
- Чаплыгинский район — 4.