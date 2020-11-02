За последние сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 82 человека, вылечились восемь

На момент 15:00 2 ноября в Липецкой области зафиксировали еще 82 случая заболевания коронавирусом. При этом за прошедшие сутки восемь человек завершили лечение. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего за время пандемии в области заболели 8 275 человек, из них 6 702 уже вылечились, а 72 умерли. Еще 1 501 пациент находится на лечении. В легкой форме болеют 995 человек. Все они лечатся дома под присмотром врача.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 46;

Елец — 1;

Воловский район — 1;

Грязинский район — 8;

Добровский район — 3;

Елецкий район — 2;

Задонский район — 1;

Краснинский район — 2;

Лебедянский район — 2;

Липецкий район — 6;

Тербунский район — 4;

Хлевенский район — 2;

Чаплыгинский район — 4.