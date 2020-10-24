За последние сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 82 человека и вылечились 96

По состоянию на 13:00 24 октября в Липецкой области COVID-19 заразились 82 человека, а 96 пациентов выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего в Липецкой области зарегистрировано 7 520 случаев заражения, из них 6 329 человек уже выздоровели, 65 больных умерли, а 1 126 находятся на лечении. При этом у 740 заболевание протекает в легкой форме, поэтому они лечатся дома под присмотром врача.

Количество заболевших в районах области следующее:

Липецк — 30;

Елец — 1;

Воловский район — 1;

Грязинский район — 16;

Данковский район — 3;

Добринский район — 6;

Елецкий район — 5;

Задонский район — 4;

Измалковский район — 1;

Лев-Толстовский район — 1;

Липецкий район — 5;

Тербунский район — 4;

Усманский район — 1;

Хлевенский район — 2;

Чаплыгинский район — 2.