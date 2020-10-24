За последние сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 82 человека и вылечились 96

По состоянию на 13:00 24 октября в Липецкой области COVID-19 заразились 82 человека, а 96 пациентов выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего в Липецкой области зарегистрировано 7 520 случаев заражения, из них 6 329 человек уже выздоровели, 65 больных умерли, а 1 126 находятся на лечении. При этом у 740 заболевание протекает в легкой форме, поэтому они лечатся дома под присмотром врача.
Количество заболевших в районах области следующее:
- Липецк — 30;
- Елец — 1;
- Воловский район — 1;
- Грязинский район — 16;
- Данковский район — 3;
- Добринский район — 6;
- Елецкий район — 5;
- Задонский район — 4;
- Измалковский район — 1;
- Лев-Толстовский район — 1;
- Липецкий район — 5;
- Тербунский район — 4;
- Усманский район — 1;
- Хлевенский район — 2;
- Чаплыгинский район — 2.