В Шиловском районе запустят производство медицинских масок

Председатель областной Думы Аркадий Фомин обсудил организацию производства медицинских масок в Шиловском районе с предпринимателем Сергеем Романовым, который выступил с инициативой по пошиву многоразовых медицинских масок.Об этом сообщает сайт облдумы.

– Средства защиты остро необходимы в период пандемии коронавируса. Мы обсудили варианты открытия производства в период самоизоляции. Я связался с заместителем председателя правительства Рязанской области Светланой Горячкиной и обсудил механизм получения разрешения на выполнение данного вида услуг, – рассказал глава регионального парламента. – В ближайшие дни производство будет запущено.