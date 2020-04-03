В Рязанском онкоцентре запретили посещение больных

В Рязанском онкоцентре в связи с распространением коронавируса запретили посещение и послеоперационное сопровождение пациентов. Об этом сообщает сайт минздрава Рязансской области.

Запрет связан с тем, что онкологические пациенты имеют высокий риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Пациенты более восприимчивы к инфекциям из-за системного иммуносупрессивного состояния, вызванного злокачественными новообразованиями и непосредственно противоопухолевой терапией. Также проводимое хирургическое лечение является фактором риска развития инфекций.

Послеоперационный уход будет осуществлять медицинской персонал больницы, сообщают в ведомстве.

При этом в режиме работы диспансера и поликлинического отделения изменений нет. Для записи к специалистам диспансера необходимо иметь направление от терапевта или онколога по месту жительства.