В Рязанской области коронавирусом заразились почти 800 детей

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о возрасте заразившихся коронавирусом.

На 11 часов воскресенья, 1 ноября, в Рязани и области зарегистрировали 10 тыс 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Самая многочисленная группа заболевших – в возрасте от 46 до 64 лет. Таких 4 тыс 540 человек.

Кроме того, COVID-19 подтверждён у 791 ребёнка. Возраст заразившихся – от 0 до 18 лет.

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Вторая по численности заболевших возрастная группа – от 18 до 45 лет. Заболели 3 тыс 178 человек.

В возрасте от 65 до 80 лет коронавирусом заразились 1895 рязанцев. Старше 80 лет 421 заражённый.