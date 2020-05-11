В Рязанской области коронавирусом больны 184 ребёнка

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В Рязанской области по данным на 11 мая коронавирус выявили у 184 детей. Среди заболевших дети от 3 недель до 17 лет.

По-прежнему больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 668 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 46 до 64 лет – 641 человек;

от 65 до 80 лет – 204 человека;

старше 80 лет – 47 человек.

Всего с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Рязанской области зарегистрировано 1842 человека.