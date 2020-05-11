В Рязанской области коронавирусом больны 184 ребёнка

В Рязанской области по данным на 11 мая коронавирус выявили у 184 детей. Среди заболевших дети от 3 недель до 17 лет.
По-прежнему больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 668 человек.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
от 46 до 64 лет – 641 человек;
от 65 до 80 лет – 204 человека;
старше 80 лет – 47 человек.
Всего с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Рязанской области зарегистрировано 1842 человека.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram