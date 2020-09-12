В Магадане дом уже неделю без отопления из-за COVID-19

В Магадане жильцы дома №7 по улице Пушкина уже неделю живут без отопления, хотя это здание должны были подключить одним из первым, сообщает «Магаданская правда».

Все дело в том, что во время запуска отопления в одной из квартир произошла авария, из-за чего пришлось перекрыть циркуляцию по всему стояку. Проблема осложняется и тем, что в помещении, где и произошел инцидент, живут зараженные коронавирусом. А у управляющей компании только одна бригада сантехников, поэтому если отправить их к больным, то всю команду придется отправлять на двухнедельный карантин.

Позднее все-таки смогли отыскать решение ситуации: в злополучную квартиру отправили рабочих в защитных костюмах.