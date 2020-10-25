Ученые рассказали об эффективности использования плазмы крови переболевших COVID-19

Ученые из Индии рассказали, что плазма крови выздоровевших после коронавируса не помогает предотвратить ухудшение состояния пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научный журнал BMJ.

Специалисты проанализировали состояние 464 взрослых пациентов с «коронавирусом средней тяжести». Половине из заболевших вводили плазму крови тех, кто уже переболел COVID-19. Через 28 дней смертность в двух группах была одинаковая. Ухудшение состояния до серьезного протекания заболевания было зафиксировано у 17 человек из каждой группы.

— Связь плазмы крови, полученной от выздоровевших людей, с замедлением прогрессирования заболевания до серьезного протекания COVID-19 и общей летальности не выявлена, — говорится в заключении исследования.