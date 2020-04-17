Рязанской станции скорой помощи подарили новую стиральную машину

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Рязанская станция скорой помощи получила в подарок от коммерческой организации новую стиральную машину. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Стиральная машина рассчитана на загрузку в 7 кг и предназначена для обработки средств индивидуальной защиты. На станции планируется организовать свою прачечную, и использование стиральных установок, оснащенных всеми современными функциями, значительно сократит время дезинфекции средств индивидуальной защиты. — Это очень важно сегодня, когда наши сотрудники несколько раз в смену выезжают к пациентам, у которых возможна коронавирусная инфекция,- прокомментировал главный врач станции скорой помощи Игорь Задоя.