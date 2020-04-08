Рязанцы снова пожаловались на переполненные маршрутки

В связи с распространением коронавируса в Рязани сократили количество общественного транспорта.

Но из-за того, что часть предприятий и организаций продолжает работать, в сети стали появляться жалобы на переполненный транспорт.

В среду, 8 апреля, в группе Новости Рязани Вконтакте опубликовано фото из маршрутки №99. Снимок сделан в 7.30. На фото видно, что салон маршрутки переполнен. Люди стоят, не соблюдая рекомендованную дистанцию. Мало кто использует маску.

Напомним, во вторник количество транспорта в городе было увеличено.