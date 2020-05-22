Руководители рязанских больниц объяснили, почему не все врачи получили «президентские» выплаты

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В пятницу, 22 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание с руководителями медицинских учреждений Рязанской области. Совещание состоялось в формате видеоконференции.

Губернатор сообщил, что по фактам невыплат компенсаций медработникам проводят проверки прокуратура и следственный комитет. Он попросил объяснений от руководителей медучреждений региона.

Главврач Касимовской ЦРБ Виктор Бардин прокомментировал, что на сегодняшний день в Касимовском районе зарегистрирован 71 случай заражения, в больницах наблюдаются 34 человека.

– По выплатам были недопонимания со стороны медперсонала. Разъяснения и перерасчёты проведены. Все, кто в апреле не получил выплаты, получат их в мае, – заявил Бардин.

Александр Данилов, руководитель кардиодиспансера, пояснил, что по выплатам проблем нет. Жалобы на портале Госуслуги подали 2 участковые медсестры, которые брали мазки у коронавирусных больных. Но когда результаты анализов подтвердились, списки на выплаты уже были сформированы. Но и они свои суммы обязательно получат.

Главврач больницы №10 заявил, что все выплаты проведены. Есть сотрудники, контакт которых подтвердился позже. Перерасчёты проведены, все списки отправлены в министерство.

И.о. главврача Сасовского медцентра, Юлия Колчева, также отметила, что с персоналом проведена разъяснительная работа по обеспечению защитными средствами. Найдено понимание с сотрудниками, выплаты будут проведены в мае.

– Надеюсь, что все проблемы будут решены, и наши медики получат необходимые средства. Нельзя допускать, чтобы такие ситуации возникали снова, – подчеркнул губернатор.

Контролировать эти вопросы поручено министру здравоохранения региона.