Поликлинику на Гальянке в Нижнем Тагиле перепрофилируют под госпиталь для больных коронавирусом

В Нижнем Тагиле подразделение поликлиники №4 на Гальянке перепрофилируют под госпиталь с больными COVID-19, сообщает ИА «Все новости».
Медучреждение, расположенное на улице Дружинина, 53, прекратит принимать пациентов уже с 29 октября.
В среду, 28 октября, персонал поликлиники начал в срочном режиме обустраивать больницу под новый режим работы. Всего там разместят 90 коек.
За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 32 жителей Нижнего Тагила. С начала пандемии инфекцию диагностировали у 2334 горожан.