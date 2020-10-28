Поликлинику на Гальянке в Нижнем Тагиле перепрофилируют под госпиталь для больных коронавирусом

В Нижнем Тагиле подразделение поликлиники №4 на Гальянке перепрофилируют под госпиталь с больными COVID-19, сообщает ИА «Все новости».

Медучреждение, расположенное на улице Дружинина, 53, прекратит принимать пациентов уже с 29 октября.

В среду, 28 октября, персонал поликлиники начал в срочном режиме обустраивать больницу под новый режим работы. Всего там разместят 90 коек.

— Всех терапевтов переводят в основное здание поликлиники по улице Новострой. С завтрашнего дня приёмы будут проводить только там, в том числе оказывать неотложную помощь, — рассказывает источник.

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За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 32 жителей Нижнего Тагила. С начала пандемии инфекцию диагностировали у 2334 горожан.